Aby deti na Slovensku športovali s radosťou a bezpečne

6. sep 2018 o 0:00

Nadácia pre deti Slovenska je jednou z najväčších mimovládnych organizácii s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa už viac ako 23 rokov zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom. Okrem svojej najstaršej a najznámejšej aktivity ktorou je verejná zbierka a grantový program Hodiny deťom, podporuje množstvo ďalších dôležitých projektov reagujúcich na potreby detí z rozmanitých oblastí akými sú vzdelávanie, podpora zdravia a zdravého životného štýlu, finančná gramotnosť, advokácia detských práv a iné.

O jednom takomto dôležitom programe pod názvom Športujem rád a bezpečne, sa budeme rozprávať s jeho manažérkou, Ing. Luciou Skokanovou.

Lucka, v čom je tento grantový program výnimočný a prečo je dôležitý?

Program športujem rád a bezpečne realizujeme spolu so svojim partnerom, poisťovňou KOOPERATIVA, v tomto roku už po štvrtý raz. Zameriava sa najmä na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov a i keď sa táto téma nemusí na prvý pohľad zdať až taká urgentná, sú to práve úrazy pri športe, ktoré tvoria viac ako dvadsať percent všetkých detských úrazov. Štatistky z posledných rokov dokonca hovoria, že úrazovosť v školách má neustále stúpajúcu tendenciu. Preto sme sa rozhodli prísť s programom, ktorý by deti podporoval v nesúťažnom športovaní a s dôrazom na prevenciu a bezpečnosť.

Ako funguje tento program v praxi?

Ako som už povedala, hlavným cieľom grantového programu je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu. V grantovej výzve Športujem rád a bezpečne, ktorú aktuálne vyhlasujeme, sa môžu žiadatelia uchádzať o finančnú podporu na aktivity zamerané na rozvoj nesúťažného športovania, pohyb detí a prevenciu úrazov pri pohybových aktivitách. V rámci grantového programu budú taktiež prebiehať školenia pre prijímateľov finančnej podpory zamerané na rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu pri pohybových aktivitách, poskytnutia prvej pomoci a aktívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Počas uplynulých troch rokov sme v rámci tohto konkrétneho programu prerozdelili už takmer 111 000 € na aktivity detí a mladých ľudí prostredníctvom 55 organizácií v rámci celého Slovenska.

Komu konkrétne je teda tento grant určený, ako sa oň uchádzať a dokedy?

V tomto roku sa o podporu do výšky 2 500 € môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. Veľmi jednoducho vlastne všetci tí, ktorí chcú rozvíjať a podporovať nesúťažné športové aktivity detí. Žiadosti je možné posielať do 8. októbra 2018.

Všetky ďalšie dôležité informácie o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Športujem rád a bezpečne nájdu potenciálni žiadatelia nawww.nds.sk.

Pri realizácii tohto grantového programu sa vaša nadácia spojila s komerčným partnerom. Prečo je to tak?

V nadácii sme už dlhšie cítili potrebu vytvoriť grantový program zameraný na tému týkajúcu sa bezpečnosti detí ako takú. Sme nesmierne radi, že sme našli dôveryhodného partnera, ktorý s nami zdieľal túto myšlienku a bol ochotný sa s nami podieľať na jej rozvoji.Ambíciou poisťovne KOOPERATIVA je už od začiatku našej spolupráce vytvoriť najväčší fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku a na vzdelávanie kompetentných práve v týchto oblastiach. Presne z tohto dôvodu založila v roku 2015 pri našej nadácii fond Deti v bezpečí a vložila doň počiatočných 200 000 eur.

Túto spoluprácu s poisťovňou KOOPERATIVA si od začiatku veľmi ceníme a sme veľmi radi, že stále pretrváva. Je pre nás kľúčové vytvárať partnerstvá s lídrami z podnikateľskej sféry s cieľom podporovať a rozvíjať oblasti, ktoré sú dôležité a významné pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Grantový program Športujem rád a bezpečne už štyri roky prostredníctvom množstva podporených subjektov dokazuje, že takéto partnerstvá sú skutočne významné a zmysluplné.