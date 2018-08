Učiteľa Slovenska vyberá aj hlavná školská inšpektorka

Nabrali odvahu a dali o sebe a o svojej práci vedieť! 100 pedagógov sa zapojilo do 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska, ktorú organizuje Komenského inštitút a Živica.

20. aug 2018 o 14:32

Bratislava 16. augusta 2018 – Nabrali odvahu a dali o sebe a o svojej práci vedieť! 100 pedagógov sa zapojilo do 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska, ktorú organizuje Komenského inštitút a Živica. Ich príbehy posudzovala odborná komisia, pričom sa riadila jasne stanovenými kritériami. Tie mali poslúžiť k tomu, aby sa do ďalšej fázy súťaže dostala desiatka najinšpiratívnejších učiteľov.

Do národného kola prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. ,,Všetkých nominovaných učiteľov sme kontaktovali, ale prihlášku už museli poslať osobne. Nominácií sme mali 312, prihlášok nakoniec presne sto. Až 61 % z prihlásených pritom pôsobí na základných školách,“ bilancuje Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu a riaditeľ Živice, ktorí sú organizátormi súťaže.

Juraj Hipš, riaditeľ Komenského inštitútu a Živice, je organizátorom súťaže Učiteľ Slovenska.

Prihlášky posudzovala odborná komisia a na výber finalistov mala jasne stanovené kritériá. Tie musia byť v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. Zloženie prihlásených pritom jasne ukazuje, kto dominuje tejto profesii na Slovensku. „Učiteľské povolanie je u nás stále ženskou doménou. Zodpovedá tomu aj fakt, že vo finálovej desiatke máme iba dvoch mužov. Ani regionálne zastúpenie nebolo úplne rovnomerné. Takmer sa nevyskytovali nominanti z lokalít, kde sa hovorí po maďarsky, alebo zo severovýchodného Slovenska. Naproti tomu prevažovali učitelia z okolia Bratislavy a miest, kde sídlia pedagogické fakulty,“ zhodnotila Viera Kalmárová hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty.

„Zaujímalo nás aké metódy a prístupy používajú počas vyučovania, aby sa čo najviac žiakov v triede učilo a napredovalo. Pýtali sme sa tiež, ako sa o svoje skúsenosti delia s kolegami, či napríklad píšu blogy alebo sa zúčastňujú na konferenciách o vzdelávaní,“ objasnil výber desiatky Vladimír Burjan, šéfredaktor časopisu Dobrá škola. ,,Nemyslím si, že naši finalisti sú jediní najlepší učitelia na Slovensku. V každej škole sú dobrí pedagógovia, len títo mali odvahu dať o sebe a o svojej práci vedieť,“ konštatuje Vlasta Dúbravová, lektorka pre vzdelávanie detí a dospelých. Učiteľov, ktorí postúpili do finále, čaká ešte rozhodujúca skúška. Na začiatku školského roka sa stretnú s celou komisiou vo Vzdelávacom centre na Zaježovej. ,,Chceme ich spoznať, aby sme videli, aké sú to osobnosti, aké majú vyučovacie hodiny, ale rovnako nás zaujímajú ich osobné príbehy. To všetko nám pomôže vybrať Učiteľa Slovenska,“ dodáva na záver Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov predstavia organizátori oficiálne v septembri aj vďaka podpore Slovenskej sporiteľne, Slovak Telekomu a ZSE a prvého víťaza súťaže spoznáme v októbri. Čaká ho odmena v podobe 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2019 do Dubaja.

Viac informácií nájdete na: http://www.ucitelslovenska.sk