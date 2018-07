DOPRAVA 2018 – kadiaľ vedie cesta do budúcnosti?

Súčasnosť a budúcnosť cestnej infraštruktúry, vízia verejnej osobnej dopravy a smerovanie železničnej i leteckej dopravy, budú hlavným témami najväčšej medzinárodnej konferencie na Slovensku DOPRAVA 2018.

21. júl 2018 o 7:20

Súčasnosť a budúcnosť cestnej infraštruktúry, vízia verejnej osobnej dopravy na Slovensku aj vo svete a smerovanie železničnej i leteckej dopravy patria medzi hlavné témy najväčšej medzinárodnej konferencie na Slovensku, ktorá sa pod názvom DOPRAVA 2018 uskutoční v stredu 26. septembra v Žiline.

Prienikovou témou podujatia je Cesta do budúcnosti s akcentom upriamiť pozornosť na výzvy, ktoré má Slovensko pred sebou vo všetkých oblastiach dopravy. Odpovede na otázky odborníkov aj publika budú hľadať rešpektovaní spíkri zo Slovenska, Veľkej Británie, Indie a Českej republiky.

Program konferencie je rozdelený do piatich panelov, zameraných na cestnú, železničnú a leteckú dopravu, tiež inovácie a vízie v doprave na Slovensku i vo svete a prebiehať bude vo dvoch konferenčných sálach súbežne. Lákadlom je bohatý sprievodný program.

„Konferencia je najväčšie podujatie, ktoré organizujeme v rámci série eventov MY S VAMI. Od začiatku roka sme pripravili a zrealizovali pätnásť diskusných podujatí. Pre tému dopravy sme sa rozhodli, lebo rezonuje naprieč celou našou spoločnosťou. V regionálnych týždenníkoch MY máme záujem otvárať citlivé témy, keďže na Slovensku takmer niet región, ktorý by neriešil problém s dopravou,“ hovorí člen predstavenstva vydavateľstva Petit Press a riaditeľ MY novín Milan Mokráň.

V jednotlivých paneloch sa predstavia viacerí zaujímaví hostia – kapacity z akademickej obce, odborníci z praxe aj vizionári. Okrem iných napríklad generálni riaditelia železničných spoločností na Slovensku, Štefan Porubčan, koordinátor komunity Waze Slovensko, Lorna Uden, emeritná profesorka Staffordshire University vo Veľkej Británii či autor myšlienky o lietajúcom aute Štefan Klein. Obohatením programu budú aj ľudia zaoberajúci sa smart technológiami a novými riešeniami v oblasti dopravy.

„Rešpektovaní spíkri budú hovoriť o nových víziách vo všetkých druhoch dopravy. V diskusii dostanú priestor inovácie doma a vo svete, publikum zaujmú aj príbehy úspešných ľudí, podnikajúcich v oblasti dopravy. Doslova zážitkom bude sprievodný program. Cesta do budúcnosti je názov konferencie a v tomto duchu sa budú niesť všetky diskusné panely,“ hovorí riaditeľka agentúry M KREO Monika Janigová.

Záštitu nad konferenciou DOPRAVA 2018 prijal minister dopravy Slovenskej republiky Árpád Érsek, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor Žiliny Igor Choma a rektor Žilinskej univerzity Jozef Jandačka.

Podujatie organizuje vydavateľstvo PETIT PRESS a agentúra M KREO. Vstupenky si môžete zakúpiť priamo tu a v sieti Ticketportal.

Viac informácií, kontakty a kompletný prehľad spíkrov na konferencii nájdete na www.mydoprava.sk.

Kontakt pre ďalšie informácie:

Peter Ciglan, 0905 428 741

peter.ciglan@petitpress.sk