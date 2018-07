Ako sa za 20 rokov zmenila nezamestnanosť vo vašom okrese (mapy a grafy)

BRATISLAVA. Počet nezamestnaných Slovákov je na historickom minime. Miera

evidovanej nezamestnanosti predstavovala tento rok v máji 5,37 percenta.

Disponibilných uchádzačov o prácu bolo podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny len 148-tisíc.

Aj pod tri percentá

Celkovo bolo na úradoch práce evidovaných 181,5 tisíca ľudí, teda o 55 440 menej ako vlani v máji.

V devätnástich okresoch dokonca klesla miera nezamestnanosti pod tri percentá – miesto si tam tak hľadá len jeden človek z každých tridsiatich troch práceschopných.

Napriek tomu ale stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely. Zatiaľ čo v najlepšom okrese Galanta predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti 1,9 percenta, v najhoršom okrese Rimavská Sobota to bolo 17,87 percenta.

Čo to konkrétne znamená? Že z tamojších 40-tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov nemalo prácu 8,5 tisíca.

Slovensko je vlastne rozdelené na dve časti. Takmer kompletný západ krajiny hlási podpriemernú nezamestnanosť, na východe sú zelené iba Košice.

Kde sme za 20 rokov?

Redakcia My Regióny sa pri tejto príležitosti pozrela na to, ako sa vyvíjal počet ľudí bez práce v posledných viac ako dvoch desaťročiach. A to v každom z okresov krajiny.

Už raz sa z pohľadu pracujúcich darilo Slovensku podobne dobre: a to tesne pred svetovou finančnou krízou v roku 2008.

Miera nezamestnanosti vtedy predstavovala 7,44 percenta. A napríklad pod spomínanými tromi percentami bola vtedy v deviatich okresoch Slovenska.

Lenže po vypuknutí americkej hypotekárnej krízy, ktorej následky sa rozliali do celého sveta, začal rásť aj počet ľudí bez práce na Slovensku. V máji 2009 už miera evidovanej nezamestnanosti vystrelila na 11,39 percenta.

Takmer 20 percent

Najhoršia situácia ale na slovenskom trhu práce panovala v roku 2000. To miera nezamestnanosti predstavovala 18,59 percenta.

Na úradoch práce bolo evidovaných 527 937 Slovákov z vtedajších 2 694 634 práceschopných.

Napríklad v okrese Rimavská Sobota, kde aj vtedy panovala najhoršia situácia, bolo bez práce vyše 36 percent ekonomicky aktívnych ľudí.