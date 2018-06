Jana Kirschner: Som hrdá na to, akých učiteľov som v mojom živote stretla

Súčasťou súťaže Učiteľ Slovenska je aj kampaň ,,Keby som nemal učiteľa, nie som tým, kým som“. Zapojilo sa do nej viacero osobností, jednou z nich je aj speváčka Jana Kirschner.

20. jún 2018 o 8:06

Pred štyrmi rokmi vznikla medzinárodná súťaž Global Teacher Prize, ktorá upozorňuje na dôležitosť profesie pedagógov. Národné kolo tejto súťaže odštartovalo na Slovensku prvýkrát v máji a jej cieľom je aj vyvolať diskusiu o tom, aký by mal byť vlastne dobrý učiteľ. ,,Mal by vedieť motivovať žiakov, dokázať ich zaujať a získať si ich. Mal by mať rešpekt, ale aj otvorené srdce. Je to náročná úloha, ale verím, že ak vidí výsledky a študentov, ktorí sa tešia na jeho hodiny, stojí to za to,“ zamyslela sa Jana Kirschner, ktorú celý projekt upútal. ,,Učitelia si zaslúžia našu podporu. Som hrdá na to, akých som v mojom živote stretla, z mnohých sa stali moje vzory. Na základnej škole položili základy mojej lásky k literatúre, k poézii, k hudbe, k umeniu a nie som úplne stratená ani v chémii a paradoxne ani v matematike,“ usmieva sa speváčka a zaspomínala si na svojich obľúbencov za katedrou.

video //www.youtube.com/embed/ZktJlWf8mRA

,,Jednou z najdôležitejších bola pani učiteľka, ktorá ma učila hudobnú výchovu, pritiahla ma k spevu a aj vďaka nej som vyhrala moju prvú spevácku súťaž Zlatú guľôčku no a neskôr aj Zlatého Slávika. Mali sme fantastického učiteľa dejepisu, ktorý nám dokázal aj nie príliš záživné dejiny priblížiť zábavnou formou, takže sme si ich dokázali zapamätať. Pán učiteľ Vitalaj bol legendou našej školy,“ usmieva sa rodená Martinčanka.

,,Samozrejme spomínam si aj na pani učiteľku angličtiny, vďaka ktorej som v sebe objavila lásku k tomuto jazyku. Sťahovala som si anglické texty, najprv to boli Beatles a Rolling Stones, no neskôr pribudlo všetko, čo hrala vtedajšia MTV.“ Na základnej škole však triedu Jany Kirschner zaskočil príchod novej mladej triednej učiteľky – matematikárky! ,,Najskôr sme sa jej báli, bola to veľká zmena po našom bývalom, obľúbenom triednom. Prísna a ambiciózna, mala svoje pravidlá. Čoskoro sme však zistili, že za tou prísnosťou je dobré srdce a doslova sme si ju zamilovali. V tom náročnom a citlivom období začínajúcej puberty nám dokázala nastaviť nielen mantinely, ale dala nám aj slobodu a rešpekt,“ dodáva speváčka.

Výnimočným určite bude aj prvý Učiteľ Slovenska, ktorého spoznáme v októbri. Vyberie ho odborná porota a získa odmenu v podobe 5.000 euro a cesty na finále Global Teacher Prize 2019 do Dubaja.

Ak takého poznáte, neváhajte a nominujte ho do súťaže Učiteľ Slovenska – všetky informácie o nej, ako aj prihlášky nájdete na stránke www.ucitelslovenska.sk.