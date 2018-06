Slováci vo veľkom z miest utekajú na dediny, Bratislava sa zmenšuje

BRATISLAVA. Byt v meste, alebo radšej domček so záhradou na dedine? Hoci stále platí, že viac Slovákov (2,9 milióna) žije v mestách než na dedinách (2,5 milióna), na vidiek sa sťahujú a z miest

utekajú každý rok tisíce ľudí. Konkrétne?

Kým medzi rokmi 1996 a 2017 pribudlo na vidieku 201-tisíc obyvateľov, naopak, počet ľudí žijúcich v mestách klesol o 133-tisíc.

Slováci sa sťahujú stále viac na dedinu

A platí, že na vidieku obyvatelia pribúdali rok čo rok. Najviac v roku 2008, kedy takzvané migračné saldo dosiahlo plus 15-tisíc ľudí. A v poslednom známom roku, teda k 1. 1. 2017, to bolo plus 10-tisíc ďalších.

Naopak, mestá Slováci neustále opúšťali. V roku 1996 v mestách síce ešte pribudlo desaťtisíc ľudí, potom už ale nastal každoročný úbytok. Najviac – vyše desaťtisíc – zmizlo v roku 2010, v poslednom známom roku – teda opäť k 1. 1. 2017 – dosiahlo migračné saldo mínus 6657 obyvateľov.

Koľko predstavoval príliv či úbytok obyvateľov v prípade jednotlivých slovenských miest a dedín?

Regionálna sieť týždenníkov MY analyzovala dáta Štatistického úradu Slovenskej republiky zo všetkých viac ako dvetisíc slovenských obcí a vložila ich do interaktívnej mapy. Čo z analýzy vyplynulo?

Že takmer všetky veľké mestá nad dvadsaťtisíc obyvateľov – s výnimkou Pezinka a Trebišova – za posledné viac ako dve desaťročia obyvateľov stratili.

https://public.tableau.com/views/ObceSR-Poetobyvateov/Dashboard2?:showVizHome=no&:embed=true

Bratislava aj Košice sa zmenšujú

Ak niekto čaká, že sa v naj-bližšej dobe na Slovensku dočkáme výrazného nárastu počtu obyvateľov najväčších miest, bude sklamaný.

Podobný trend ako pri menších mestách platí aj pre najväčšie slovenské sídla, teda Bratislavu a Košice. S tým, že hlavné mesto prišlo o 26-tisíc obyvateľov a východoslovenská metropola „len“ o 1,8 tisíca.

Kam konkrétne sa ľudia sťahovali? Najväčší prírastok ľudí zaznamenali medzi rokmi 1996 a 2017 obce s poč-tom obyvateľov medzi dvoma a piatimi tisíckami.

A napríklad v prípade spomínanej Bratislavy je vidieť, že sa v jej okolí „zozelenala“ úplná väčšina miest i dedín – teda, že počet obyvateľov v nich narástol.

Ale naopak, napríklad v Nitrianskom kraji sa vy-ľudňovali aj menšie obce.

Ako je to v našom kraji či okrese? Týždenníky MY pre vás opäť pripravili pravidelnú dátovú tému. Želáme vám príjemné čítanie.