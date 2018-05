Urobíme vám radosť s CD, ktoré nájdete v týždenníku MY

Predstavujeme top hviezdy tvoriace pre deti, všetky budú na cédečku.

27. máj 2018 o 11:05 Michal Frank

Medzinárodný deň detí sa blíži a MY vám už čoskoro prinesieme darček, ktorý poteší všetky deti.

Nájdete ho vložený priamo v našom týždenníku (v predaji od 28. 5., resp. 29. 5. po celý týždeň) a bude to cédečko, na ktorom nájdete výber piesní od popredných spevákov, speváčok a skupín tvoriacich pre deti.

Poďme si ich v krátkosti predstaviť, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť.

Miro Jaroš

Miro Jaroš je meno, ktoré netreba predstavovať nikomu a už vôbec nie deťom. V slovenskom šoubiznise sa objavil už dávno, ešte počas prvej série SuperStar (2004), kde sa dostal do finále. Potom sa venoval vlastnej tvorbe (robí to dodnes) až raz si obliekol žltú košeľu, nasadil červeného motýlika a začal učiť deti pesničkami dobré veci, napríklad ako si umývať zúbky. A decká si ho okamžite obľúbili a stal sa z neho jeden z najúspešnejších tvorcov pre deti. Jeho videá majú milióny zobrazení a koncerty má beznádejné vypredané.

Hanička a Murko + Emka a Ondrik Kandráčovci

Ondrej Kandráč je známy najmä ako folklorista a k muzike vedie aj svoje deti. Emka a Ondrík Kandráčovci sa exkluzívne spojili s Haničkou a Murkom a spoločne nahrali singel Štyri kroky dopredu. V klipe si zahral aj „veľký“ Ondrej. Hanička a Murko je projekt nielen pre detské publikum, hoci to ho miluje. Za speváckou dvojicou stoja Martin a Lucia Zimanyiovci a spolupracujú s nimi rôzni umelci, napríklad Lasky z Pary, Danica Jurčová či Mišo Hudák. Martin tiež hrá v skupine Slobodná Európa a Hanička a Murko majú vo svojom repertoári, ktorý inak tvoria pôvodné piesne, napríklad aj kultovú pesničku Ryby od punkového Extipu.

Paci Pac

Paci Pac patria medzi top interpretov pre deti na Slovensku. Mário Praženec hral kedysi v Inekafe. No keď sa mu narodila dcéra Hanka, tak „zmäkol“ a začal tvoriť vlastné pesničky. Tie mu pomohla naspievať študentka herectva Adriana Pešinová a pretože pesnička sa zapáčili nielen malej Hanke, na svete bol nový detský projekt Paci Pac. A od prvých chvíľ sa zaradil medzi najžiadanejšie.

Katka Koščová

Meno prvej slovenskej SuperStar pozná každý. Katka Koščová. Na svojej hudobnej ceste prešla do polohy, ktorá jej vyhovuje, muzike šmrcnutej džezom a šansónom. A je tiež dvojnásobnou matkou. Aj ju to priviedlo k tvorbe pre deti. So švagrom Martinom Husovským (Komajota) a sestrou Veronikou nahrali pre vlastné (i ďalšie) decká mimoriadne úspešné cédečko Uspávanky. Tento album už odchoval celú jednu generáciu detí a Katka Koščová sa na ňom prezentuje presne v takej príjemnej pokojnej podobe, v akej ju poznáme.

Ľubi Oravcová

Ľubka Oravcová je pani učiteľka v materskej škole. Deti má naozaj rada a počas rokov pre ne (a spolu s nimi) skladala pesničky. Postupne sa ich nakopilo toľko, že sa vošli na cédečko Výletníčky Lastovičky, vďaka ktorému prerástli areál škôlky a šíria sa medzi deťmi na celom Slovensku.

Martin a Veronika Husovskí

Martin Husovský je hudobník z Komajoty a Veronika Husovská, za slobodna Koščová, je jeho manželka, herečka Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Huso a Veronika sú nielen životní partneri, ale aj hudobní. Hrajú spolu v synthipopovej skupine MISSandTROOPS, ale spoločne si zaspievali aj v detskom projekte Uspávanky, na ktorom sa podieľala aj Katka Koščová. Aj keď hlavnú časť ich tvorby netvoria piesne pre deti, tento rodinný projekt zožal mimoriadny predajný úspech. A páči sa aj ich ratolestiam.

