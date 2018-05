Poznáte výnimočného pedagóga? Hľadáme ho v súťaži Učiteľ Slovenska

Dokážu naučiť, zaujať, objavovať talenty, ich vyučovanie býva doslova zážitkom. Takí pedagógovia si zaslúžia, aby sa o ich práci dozvedel celý svet.

14. máj 2018 o 19:20

Postavenie učiteľov je pre našu budúcnosť veľmi dôležité, potrebujú našu pozornosť a podporu. Preto pred štyrmi rokmi vznikla súťaž Global Teacher Prize, ktorej národné kolo odštartovalo v máji už aj na Slovensku.

Naši pedagógovia sa v nej uchádzajú o možnosť stať sa Učiteľom Slovenska, následne o titul najlepšieho učiteľa na svete a získať k tomu milión dolárov. „Jedno staré príslovie hovorí, že ak je tma, vidno hviezdy. Naše školstvo je už dlhý čas v zatemnení. Je nesmierne dôležité, aby sme si všímali tých, čo do tmy vnášajú svetlo. Sme preto veľmi radi, že dávame možnosť aj našim učiteľom ukázať sa celému svetu,“ objasnil Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu a Živice, ktorí dostali licenciu na organizovanie súťaže.

,,Renomé učiteľov u nás dnes nie je najlepšie, niektorí si za to môžu sami, pretože svoju prácu nerobia dobre. Máme však veľa výborných učiteľov, na ktorých sa neprávom prenáša zlé meno rezortu či kritika školského systému ako takého. Nemali by sme ich hádzať do jedného vreca a k tomu by mohla dopomôcť aj súťaž Učiteľ Slovenska,“ doplnil Vladimír Burjan, odborník na vzdelávanie a šéfredaktor časopisu Dobrá škola.

Do národného kola súťaže Učiteľ Slovenska sa môžu prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich však môže aj široká verejnosť, prihlášky sa dajú poslať do konca júna. „Hľadáme učiteľky a učiteľov, ktorí zaviedli úspešné inovácie do svojho vyučovania, dokázali motivovať aj žiakov zo znevýhodneného prostredia alebo celkovo dokázali pomôcť rozvoju svojej školy. Chceme oceniť aj tých, ktorí vytvárajú podmienky na rozvoj svojich kolegov, aby mohli lepšie učiť a napomáhajú zvyšovaniu prestíže učiteľského povolania,“ spresňuje Juraj Hipš.

Prvého Učiteľa Slovenska spoznáme v októbri, vyberie ho odborná porota a získa odmenu v podobe 5.000 euro a cesty na finále Global Teacher Prize 2019 do Dubaja. Práve tam pravidelne udeľujú prestížne ocenenie a tento rok sa z neho tešila Andria Zafirakou z Veľkej Británie, ktorá pracuje s deťmi pochádzajúcimi z rôznych etník a najskromnejších sociálnych pomerov.

Podarilo sa jej povzbudiť študentov, aby si našli cestu k angličtine, dokázali spolu komunikovať a riešiť svoje problémy. Ak aj vy poznáte výnimočného učiteľa, neváhajte a nominujte ho do súťaže Učiteľ Slovenska – všetky informácie o nej, ako aj prihlášky nájdete na stránke www.ucitelslovenska.sk.