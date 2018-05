Firma GA Drilling sa netají tým, že má ambíciu zmeniť globálny energetický mix a priniesť geotermálnu energiu bližšie k ľuďom kdekoľvek na svete.

7. máj 2018 o 0:00

S menom firmy GA Drilling sa spája know-how svetového rozmeru, ktoré vzniklo na Slovensku. Firma GA Drilling sa netají tým, že má ambíciu zmeniť globálny energetický mix a priniesť geotermálnu energiu bližšie k ľuďom kdekoľvek na svete. Práve pre tento typ firmy sú kľúčoví kvalitní odborníci, ktorých nie je na Slovensku dostatok. O práci v GA Drilling hovorí technologický šéf firmy Tomáš Krištofič.

Prečo je na Slovensku nedostatok kvalitných kandidátov pre Vaše oblasti výskumu?

Tým, že ťažba ropy a zemného plynu v našom domácom prostredí nemá prirodzenú históriu, pociťujeme obrovský nedostatok potrebného know-how. Na súčasnom trhu existuje veľká generačná priepasť a mladá či stredná generácia odborníkov prakticky neexistuje. Pričom zdôrazňujem, že ide o odborníkov schopných vyvíjať a zdokonaľovať technológie, nielen používať už existujúce.

Aké máte skúsenosti s návratom kvalitných absolventov štúdia zo zahraničných univerzít na Slovensko?

Aktívne spolupracujeme s neziskovou organizáciou LEAF, ktorá kontaktuje slovenských študentov na zahraničných univerzitách aj slovenských absolventov týchto univerzít. Dobré skúsenosti s týmito mladými ľuďmi máme už niekoľko rokov, pravidelne u nás absolvujú niekoľkomesačné letné stáže a zapájame ich do projektov. Osobne ma čoraz viac prekvapujú nielen svojím know-how, ale aj energiou, prístupom a uvažovaním. Prednedávnom sme začali spoluprácu s neziskovou organizáciou NEXTERIA, ktorá vytvára sieť študentov a absolventov vysokých škôl vo Veľkej Británii, ktorí zvažujú návrat na Slovensko. Podmienkou ich návratu je, aby našli vhodné možnosti uplatnenia. Naším cieľom je podpora týchto absolventov a vytvorenie synergie a spolupráce s nimi aj u nás vo firme. Je čas robiť svetové veci doma.

V súčasnosti máte zamestnancov, ktorí sa vrátili zo zahraničia?

Áno, je to napríklad mladý fyzik Tomáš Balog, ktorý pôsobil v Nemecku, rovnako hydraulička Veronika Drgoňová, ktorá po skončení štúdia pracovala v centre ropného priemyslu v Aberdeene vo Veľkej Británii. Rovnako ďalší Michal Vršek a niekoľko ľudí v jeho tíme konštruktérov majú skúsenosti z nemeckého automobilového priemyslu. Ďalší expert v plasmovej fyzike Gabriel Horváth, ktorý pracoval v Británii. Mnoho ďalších má zahraničnú skúsenosť, avšak sa rozhodli pôsobiť doma a pracovať na niečom unikátnom. Dôvody na návrat boli rôzne, sme však radi, že sa u nás cítia dobre.

(zdroj: M.Nôta)

Ako riešite situáciu ohľadom zahraničných expertov?

Zahraničných expertov využívame ako odborných konzultantov v oblastiach, kde nám vlastná expertíza zo Slovenska chýba. Snažíme sa ich pritiahnuť na Slovensko na dlhšie, ale narážame na bežné problémy, napríklad že členovia rodiny nenájdu plnohodnotné uplatnenie na Slovensku. K hladkému priebehu adaptácie cudzinca neprispievajú ani zdĺhavé procesy pri vybavovaní pracovných povolení, prechodných pobytov a pod.

Aké sú Vaše aktuálne výzvy pre Vás v oblasti hľadania kvalitných zamestnancov?

Naša oblasť vývoja postupuje, blížime sa k finálnej fáze, a to bude vyžadovať viac zručných technikov a operátorov. Na rozdiel od strojárenských firiem a veľkých korporácií, my budeme potrebovať univerzálnych technikov, ktorí rozumejú súvislostiam, chápu prepojenia, sú zruční v oblasti elektrotechniky aj hydrauliky. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, avšak tieto profesie sa dlhodobo nerozvíjali a odborníci chýbajú, alebo ľudia hodnotovo nevyhovujú našej firemnej kultúre. Hľadáme ľudí, ktorí sú nastavení na zlepšovanie, inovovanie, pracujú samostatne a ich motiváciou je získavanie odborného know-how. Ak niekto hľadá komfort, opakované rutinné činnosti, u nás ich nemôže nájsť už z podstaty veci vývoja a zmien.

Aké technické profesie sú pre Vás zaujímavé v regióne Trenčína, Stredného Považia, Žiliny a Martina?

Tieto oblasti majú za sebou dlhú a významnú históriu v oblasti strojárenstva, dnes je tu mnoho dodávateľov a subdodávateľov pre automobilový priemysel. Bola by veľká škoda nepokúsiť sa stavať na tomto know-how. Slovensko má potenciál byť pre svet väčšou pridanou hodnotou ako iba montážnou halou. V GA Drilling vyvíjame vlastnú technológiu, ktorá nie je o pásovej výrobe, ale o skutočnej inovácii. Nie je to pre každého, rutina u nás neexistuje. Veľmi si ceníme talent, schopnosť vidieť súvislosti aj cez hranice svojho odboru a schopnosť dosahovať cieľ aj napriek úskaliam a neistotám, ktoré vývoj nových vecí so sebou prináša. Akademický titul nie je zárukou úspechu. Častokrát sme svedkami, že dôležitejší je práve osobný prístup vyplývajúci nielen z profesionálnych, ale aj zo životných skúseností a vnútorných hodnôt.