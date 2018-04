Farmárčenie má najmä na vidieku veľký potenciál

Dedina s fungujúcim družstvom je dnes raritou. Kedysi to bolo naopak. Aj keď sa mladí do farmárčenia nehrnú, nájdu sa nadšenci, ktorých drina na poli aj v maštali napĺňa. V najbližšom vydaní týždenníkov MY sa o nich dočítate.

22. apr 2018 o 22:15 redakcia

