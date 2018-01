Týždenníky MY spúšťajú novinku - dátové témy z regiónov Slovenska

Regionálne týždenníky MY spúšťajú dátovú žurnalistiku - jedinečný projekt dátových tém, ktoré prinesú zaujímavé štatistiky a vysvetlenia aktuálnych trendov odborníkmi.

28. jan 2018 o 18:49

V roku 2016 bolo v okresoch Tvrdošín a Sabinov 11 rozvodov na sto sobášov, v okrese Malacky však naopak až 56. Otázky a odpovede, podrobné grafy a dáta v novinách i na regionálnych weboch. Pravidelne, zatiaľ pilotne raz mesačne, budú týždenníky MY rozoberať podrobne rôzne témy nášho života, ktoré sa dajú vyčísliť.

“Ako líder regionálnej žurnalistiky na Slovensku sme si položili otázku, ako by sme vedeli náš obsah ešte viac zatraktívniť a pritom využiť našu celoslovenskú sieť týždenníkov. Dátová žurnalistika je určite jedným z príkladov, ako môžeme opäť posunúť službu čitateľom na vyššiu úroveň,” hovorí Milan Mokráň, riaditeľ divízie týždenníkov a člen predstavenstva Petit Press.

Za projektom stojí viac ako 70 redaktorov týždenníkov MY a ich divízna šéfredaktorka Jana Paulovská. “Zaujímavé štatistiky sa pravidelne pokúsime rozobrať do detailov pre každý región a prinesieme našim čitateľom po celom Slovensku témy spracované spôsobom ako to doteraz možno nepoznajú. Na webe všetko doplní aj prehľadná interaktívna grafika,” hovorí Paulovská.

Projekt bude pracovať s voľne dostupnými dátami, postupne si vďaka silnému zastúpeniu v regiónoch vybuduje aj vlastnú sieť dátových zdrojov.

Regionálne týždenníky MY, ktoré patria do vydavateľského domu Petit Press, vychádzajú v náklade 110-tisíc kusov v takmer všetkých okresoch na Slovensku.