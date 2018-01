Fotelka končí, prichádza moderný MY magazín

Televízny program je aj naďalej súčasťou magazínu, avšak už nie ako nosná informácia.

6. jan 2018 o 18:20

Sieť regionálnych týždenníkov MY prichádza od januára s novým časopisom, ktorý bude súčasťou každého vydania MY. „Vychádzali sme z prieskumu medzi čitateľmi, ktorí jasne deklarovali, že o klasický televízny program v printovom médiu už nemajú prioritný záujem,“ hovorí Milan Mokráň, riaditeľ divízie týždenníkov a člen predstavenstva Petit Press. Doterajší televízny magazín Fotelka tak nahradí nový moderný produkt s novým dizajnom z dielne reklamnej agentúry M Kreo, pod názvom MY magazín.

Magazíny sú koncipované monotematicky. Pravidelne sa budú striedať témy Zdravie, Hobby, Relax a Slovensko. „Televízny program je aj naďalej súčasťou magazínu, avšak už nie ako nosná informácia,“ hovorí o obsahu šéfredaktorka siete týždenníkov Jana Paulovská. „Sú to témy, o ktoré majú naši čitatelia najväčší záujem. Nechceli sme však urobiť magazín typu pêle-mêle, preto sme sa rozhodli ísť cestou tematického spracovania.“

Verí, že čitateľov nová koncepcia zaujme. „Zdravie, hobby a relax sú viac menej štandardné témy, chceme ich ale orientovať špeciálne na očakávanie čitateľa regionálneho týždenníka. Ja osobne sa najviac teším na témy Slovensko.“

Týždenníky MY majú v regiónoch viac ako 70 redaktorov. „A na tejto sile chceme stavať. Poznáme Slovensko viac, ako ktorékoľvek iné médium. Poznáme jeho zákutia, individuality, nálady, pamiatky, o ktorých Slováci nevedia, zabudnuté miesta. To všetko chceme zmapovať a priblížiť našim čitateľom. Myslím si, že takýto typ informácii našim ľuďom chýba.“

Regionálne týždenníky MY tak pokračujú v redizajnovaní titulu, ktorý sa má meniť nie len vizuálne ale aj obsahovo. „Vychádzame z moderných trendov a modernej grafiky,“ hovorí Milan Mokráň. „Našim cieľom je byť jednoznačným lídrom v regionálnej žurnalistike. Celý redizajn by mal byť ukončený do apríla. Aj keď treba povedať, že vývoj printových médií, najmä vo vzťahu k webu, je taký rýchly, že reagovať musíme okamžite.“

Regionálne týždenníky MY, ktoré patria do vydavateľského domu Petit Press, vychádzajú v náklade 110-tisíc kusov v takmer všetkých okresoch na Slovensku.